В Донецке взорвался автомобиль. Mash утверждает, что жертвой взрыва стал бывший начальник колонии в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных

Внедорожник взорвался в центре аннексированного Донецка, пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По информации агентства, взрыв произошел со стороны водителя. Пострадавших госпитализировали.

Следственный комитет России сообщил, что «в связи с инцидентом» в центре Донецка, в результате которого поврежден автомобиль и пострадали двое местных жителей, возбуждено уголовное дело. По какой статье завели дело, в СК не уточнили.

РИА Новости уточняет, что взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Пострадавшие — члены одной семьи, мужчине оторвало ногу.

Телеграм-канал Mash, в свою очередь, утверждает, что в результате взрыва погиб бывший начальник Еленовской колонии в самопровозглашенной ДНР Сергей Евсюков. Также пострадала его жена, ей, по информации канала, оторвало ногу. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Предполагается, что под днищем автомобиля сдетонировало взрывное устройство, мощность которого составляла около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Официального подтверждения информации о погибших в результате взрыве, а также о том, что это Евсюков, нет.

29 июля 2022 года по колонии в поселке Еленовка, расположенной в 40 километрах к юго-западу от Донецка, был нанесен ракетный удар. В результате обстрела погибли 53 украинских военнопленных и еще 75 получили ранения. Генштаб ВСУ обвинил в произошедшем Россию, Минобороны РФ — Украину.

Вскоре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает миссию, в задачи которой будет входить сбор информации по факту гибели украинских военнопленных в Еленовке. В январе 2023 года он ее распустил из-за отсутствия четких гарантий безопасности.

Спустя два года после удара по колонии Служба безопасности Украины бывшему начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову и его заместителю Дмитрию Неелову. По версии украинского следствия, они сознательно затягивали с эвакуацией раненых украинских пленных в медицинские учреждения.

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