«Пo пoнятным пpичинaм кoлoнии вce поoпycтeли. Актуальность упала». В Бурятии отложили строительство «суперколонии», на нее не выделили денег

В Улан-Удэ отложили строительство «суперколонии», которая должна была объединить СИЗО и две колонии общего режима. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, передает местная телерадиокомпания «Аригус».

«Этoт пpoeкт yшeл, пoтoмy чтo нe пpeдycмoтpeнo финaнcиpoвaниe. Ho в цeлoм ceйчac пo пoнятным пpичинaм кoлoнии вce пooпycтeли. Aктyaльнocть cтpoитeльcтвa yпaлa», — заявил Цыденов.

Он добавил, что новые сроки строительства неизвестны, планы по строительству колонии «сдвинулись».

Построить «суперколонию» под Улан-Удэ Цыденов предложил в марте 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказывал, что в Улан-Удэ есть СИЗО 1886 года постройки, которое находится в центре города и требует ремонта, и предложил вынести его на окраину, создав заодно «учреждение объединенного типа на три тысячи мест». Изначально для строительства колонии предварительно выделили участок у поселка Стеклозавод. Местные жители, узнавшие о планах строительства, выступили против. Тогда власти предложили построить колонию около поселка Энергетик к юго-востоку от города. Это предполагало вырубки 80 гектаров соснового леса.

В России уже более двух лет вербуют заключенных на войну в Украине. Сначала эти занималась ЧВК Вагнера, затем — Минобороны России. Сколько человек российским властям удалось завербовать в колониях и СИЗО, неизвестно. При этом в 2023 году число заключенных в российских колониях сократилось более чем на 54 тысячи человек.

Что известно о «суперколонии» в Бурятии

Власти Бурятии решили построить под Улан-Удэ «суперколонию» для трех тысяч заключенных. Для этого вырубят 80 гектаров леса Местных жителей о строительстве даже не предупредили

Что известно о «суперколонии» в Бурятии

Власти Бурятии решили построить под Улан-Удэ «суперколонию» для трех тысяч заключенных. Для этого вырубят 80 гектаров леса Местных жителей о строительстве даже не предупредили