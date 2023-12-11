Власти Бурятии решили построить под Улан-Удэ «суперколонию» для трех тысяч заключенных. Для этого вырубят 80 гектаров леса Местных жителей о строительстве даже не предупредили

Камера для осужденных УФСИН по Республике Башкортостан

Весной 2023 года глава Бурятии Алексей Цыденов предложил построить под Улан-Удэ «суперколонию», которая объединит СИЗО и две колонии общего режима. Жители поселка Стеклозавод, находящегося рядом с участком, отведенным под строительство, начали протестовать. Через несколько месяцев власти по итогам публичных слушаний неожиданно перенесли строительство совсем в другое место, к поселку Энергетик. Его жителей не предупредили ни о планах строительства, ни о том, что оно потребует вырубки 80 гектаров соснового леса.

Впервые вопрос о строительстве новой колонии под Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов поднял на совещании с президентом России Владимиром Путиным 14 марта 2023 года. Он рассказал, что в Улан-Удэ есть СИЗО 1886 года постройки, которое находится в центре города и требует ремонта, и предложил вынести его на окраину, создав заодно «учреждение объединенного типа на три тысячи мест».

По задумке Цыденова, это учреждение, которое в соцсетях стали называть «суперколонией» или «мультиколонией», должно вместить в себя собственно СИЗО, а также две исправительные колонии общего режима. Для строительства колонии предварительно выделили участок у поселка Стеклозавод, расположенного в нескольких километрах к северо-западу от Улан-Удэ.

Местные жители, узнавшие о планах строительства, начали выступать против. Они опасались соседства с заключенными и роста преступности и жаловались, что в поселке и без того «огромное количество депрессивных объектов» — противотуберкулезный и психоневрологический диспансеры, больница для бездомных, скотомогильник, очистные сооружения.

Тогда власти вынесли выбор участка для колонии на публичные слушания. Они прошли 6 декабря. На слушаниях, помимо Стеклозавода, был предложен еще один участок — территория около поселка Энергетик к юго-востоку от города, окруженная сосновыми лесами. В итоге 94 человека проголосовали за новый вариант, 13 — за Стеклозавод и 50 против обоих мест.

Жители Энергетика рассказали «Медузе», что этого варианта не было ни в каких предварительных планах и он стал для них неожиданностью. В этот же день они запустили в соцсетях петицию, требуя отменить строительство (к моменту выхода этого материала ее подписали более восьми тысяч человек). На следующий день они записали обращение к президенту России, депутатам Госдумы, депутатам Народного хурала (парламента) Бурятии, членам городского совета Улан-Удэ и главе республики, которое выложил телеканал «Аригус ТВ».

В обращении жители отметили, что их не оповестили о строительстве «суперколонии» всего в двух километрах от поселка, а о состоявшихся слушаниях они даже не знали. Они потребовали от властей провести новые слушания.

«Тeм бoлee, здecь нe caмый yдoбный yчacтoк. Здecь плaниpyeтcя выpyбить 80 гeктapов лeca. У нac Улaн-Удэ вxoдит в тpoйкy caмыx гpязныx гopoдoв Poccии. И вы xoтитe выpyбить cocнoвый бop нa плoщaди 80 гeктapoв? Hy, этo жe бpeд. Mы кaтeгopичecки нe coглacны», — заявили жители.

О планах по вырубке леса, как рассказали «Медузе» местные жители, говорилось как в проекте администрации, так и на публичных слушаниях, где это уточнил докладчик.

Административное здание УФСИН по Республике Башкортостан

Кроме вырубки леса, жители обеспокоены и соседством с заключенными. В соцсетях появились посты с хештегом «#уланудэпротивсуперколонии», авторы которых высказывают опасения, что строительство колонии будет угрожать безопасности. «Три тысячи заключенных по разным статьям. И они же будут там не все время сидеть, их будут выпускать и отпускать без средств к существованию. Куда они в первую очередь пойдут? Криминализация города Улан-Удэ обеспечена», — говорит один из местных жителей.

8 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов провел в своих соцсетях прямой эфир, в котором сказал, что жители Стеклозавода «будут сожалеть, что упустили» возможность, потому что строительство нового объекта всегда «тянет за собой инфраструктуру». Жителей же поселка Энергетик он заверил, что новая колония не будет создавать проблем, как не создает их сейчас СИЗО, находящееся в центре города. Он никак не упомянул их публичное обращение и ничего не сказал о возможности новых слушаний.