Сирийские боевики вошли в Дамаск. Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Асада закончилось

Сирийские вооруженные группировки, выступающие против войск Башара Асада, вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря, не встретив сопротивления, сообщает агентство Reuters.

Командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Башара Асада закончилось, рассказал агентству сирийский офицер после наступления боевиков. Подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска. При этом сирийская армия заявила, что продолжает операции против «террористических групп» в городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа.

Сирийские боевики заявили, что Дамаск «сейчас свободен от Асада». Выступая с первым заявлением по сирийскому телевидению, представители вооруженных группировок заявили, что покончили с 24-летним авторитарным правлением Башара Асада.

Башар Асад вечером 7 декабря вылетел на самолете из Дамаска в неизвестном направлении, рассказали Reuters два высокопоставленных армейских офицера.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Он остается в Дамаске.

По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади в Дамаске, скандируя «Свободу!».

Celebrations, gunfire in Damascus after Syrian opposition fighters reach capital Associated Press

Сирийские боевики получили приказ не приближаться к государственным учреждениям, которые будут оставаться под контролем премьер-министра Сирии до их официальной передачи.

Боевики освободили тысячи заключенных из военной тюрьмы Седная на окраине Дамаска.

Международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы, сотрудников аэропорта эвакуировали.

Вооруженные исламистские группировки начали масштабное наступление на силы Башара Асада в конце ноября 2024 года. Противники Асада захватили Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дараа. За несколько часов до прибытия в Дамаск боевики сообщили, что установили полный контроль над ключевым городом Хомс.

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