Сирийские боевики выступили по телевидению и сообщили, что свергли «тирана» Асада

Сирийские вооруженные группировки выступили с первым заявлением по телевидению Сирии после того, как вошли в Дамаск утром 8 декабря, сообщает AFP. В эфире телевидения появилась группа мужчин, один из них зачитал заявление, пишет Accociated Press.

Представитель боевиков заявил, что вооруженные группировки свергли «тирана» Башара Асада. Представитель боевиков добавил, что они освободили всех «несправедливо задержанных» при Асаде

«Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных и падении оков, а также объявляем об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Седная [на окраине Дамаска]», — говорится в заявлении боевиков, которое цитирует Reuters.

Представитель боевиков, зачитавший заявление, сказал, что оппозиционная группа «Оперативный штаб по завоеванию Дамаска» призвала всех бойцов оппозиции и граждан охранять государственные институты «свободного сирийского государства».

Сирийские боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря после 10-дневного наступления по территории, которая находилась под контролем правительства Сирии. Президент страны Башар Асад покинул Сирию. По данным Reuters, командование сирийской армии заявило офицерам, что правление Асада закончилось. Правительство Сирии сообщило, что готово сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ.

Противники Асада во время наступления захватили Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дараа, а также взяли под свой контроль город Хомс. Сирийские военные заявили, что продолжают операции против боевиков в городах Хама и Хомс, а также в сельской местности Дераа.