Бастрыкин: российский военный врач вживлял осколки боеприпасов, чтобы имитировать ранения. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военного врача, который, по версии следствия, вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений и получения выплат, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — заявил Бастрыкин.

По его словам, таким образом фигуранты дела похитили более 12 миллионов рублей. Он не уточнил, когда, в каком регионе России и по какой статье было возбуждено это уголовное дело.

В марте 2022 года Владимир Путин подписал указ, который предусматривал единоразовую выплату за ранение, полученное в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину, в три миллиона рублей. В ноябре 2024-го в России подняли разовую выплату за ранение, повлекшее инвалидность, до четырех миллионов рублей.

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