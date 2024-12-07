Компания Илона Маска SpaceX заключила с Пентагоном контракт, расширяющий доступ Украины к более защищенной версии Starlink, носящей название Starshield, пишет Bloomberg.

Контракт предполагает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже есть у Украины, получат доступ к Starshield, обеспечивающий более защищенную связь, которую сложнее взломать.

У Украины, пишет Bloomberg, есть уже около 500 терминалов со Starshield. Заключенный с Пентагоном контракт позволит довести их общее число до 3000. Контракт предусматривает обслуживание терминалов в 2025 году.

Как отмечает Bloomberg, о соглашении стало известно только сейчас, но оно было заключено еще в августе 2024 года — до победы на президентских выборах Дональда Трампа, поддержку которому оказал Илон Маск.

Представители Пентагона отказались раскрыть финансовые параметры соглашения. Однако, пишет Bloomberg, известно, что ранее заключенное соглашение о подключении 500 терминалов оценивалось примерно в 40 миллионов долларов.

Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Использование сети частично финансируют западные страны и сама компания SpaceX. Осенью 2022 года Маск попросил Пентагон взять на себя частичную оплату услуг Starlink, заявив, что SpaceX не может позволить себе продолжать поддерживать работу терминалов в Украине безвозмездно. Несмотря на это заявление, Starlink продолжил работать в Украине, но тарифы для украинских пользователей выросли.

В начале 2023 года SpaceX объявила, что украинские военные не могут использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками.

В феврале 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий. Терминалы, как предполагалось, российские военным могли получить через посредников. Маск назвал это «ложными новостями», заявив, что «насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно».

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