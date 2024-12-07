«Коммерсант»: на чиновников ДНР завели дело о мародерстве. Это первый такой случай в российской практике

Бывший заместителя председателя правительства—министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов, а также руководитель ГУП «Торговый дом „Втормет“» Максим Солдатов стали фигурантами дела о мародерстве, пишет «Коммерсант». Как отметили источники издания в силовых структурах, чиновников впервые привлекают к уголовной ответственности за мародерство.

Рущака, Голощапова и Солдатова подозревают в «мародерстве в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий, связанном с обращением в пользу виновного или других лиц чужого имущества в особо крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ). Делом занимается Главное следственное управление СК России.

По версии следствия, гендиректор ГУП «Втормет» и «иные лица» изъяли имущество завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе на сумму не менее 518 миллиона рублей. Затем это имущество оно было реализовано через ГУП как металлолом, а вырученные деньги соучастники поделили между собой.

«Азовэлектросталь» выпускал железнодорожный транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование. Планировалось, пишет «Коммерсант», что «Азовэлектросталь», как и другие предприятия на территории захваченного войсками РФ Мариуполя, будут переданы российской госкорпорции «Ростех».

Сначала, пишет «Коммерсант», был задержан глава ГУП «Втормет», а затем фигурантами дела стали Рущак и Голощапов. Фигуранты дела находятся под стражей, на их имущество наложен арест.

Владимир Рущак до 2014 года возглавлял Национальное агентство по аккредитации Украины. Затем он перебрался в Россию, где возглавил управление Федеральной службы по аккредитации по Центральному федеральному округу. Позднее Рущак стал сначала заместителем главы Минпромторга ДНР, а затем и министром торговли самопровозглашенной республики. В 2023 году Рущак был отправлен в отставку с этого поста.

Статья «Мародерство» (356.1) появилась в Уголовном кодексе РФ в сентябре 2022 года. Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В феврале 2024 года президент РФ подписал указ, расширяющий перечень статей УК, у осужденных по которым может быть конфисковано имущество, включив в него, в числе прочего, «Мародерство».