«Аль-Джазира» и Anadolu: сирийские правительственные войска оставили Пальмиру

Сирийские правительственные войска покинули Пальмиру, пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на источники. По данным турецкого агентства Anadolu, контроль над городом уже перешел к подразделениям Сирийской свободной армии.

О том, что сирийские правительственные войска более не контролируют Пальмиру заявили и российские «военкоры», отмечая, что противники президента Сирии Башара Асада при наступлении на город захватили, в числе прочего, склады боеприпасов.

Пальмира — античный город в Сирии, руины которого расположены около современного города Тадмор. В марте 2016 году войска Башара Асада при участии России и ливанской «Хизбаллы» отбили город у боевиков «Исламского государства», после чего в амфитеатре был устроен концерт оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Однако в декабре 2016 года боевики вновь захватили город, вернуть контроль над ним сирийским правительственным войскам удалось лишь в марте 2017 года при поддержке ВС РФ.

Самый известный памятник Пальмиры — Триумфальная арка, датированная III веком нашей эры, — была разрушена боевиками «Исламского государства». Предполагалось, что арку восстановят российские специалисты. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский 7 декабря заявил, проект реставрации приостановлен из-за сложившейся в Сирии ситуации. «Пока пауза. Но готовность номер один», — сказал директор Эрмитажа (цитата по «Интерфаксу»).

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября 2024 года. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город Сирии Алеппо, а также взять под свой контроль города Хама и Дейр-эз-Зор. Также появились сообщения о захвате боевиками значительной части провинции Дараа, где в 2011 году началось восстание против Башара Асада.

Иран, который вместе с Россией и «Хизбаллой» был одним из основных союзников Башара Асада, начал эвакуацию из Сирии своих военных и дипломатов. Египетские и иорданские чиновники, по данным источников The Wall Street Journal, призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который входит оппозиция. Асад, по данным издания, отправил детей и жену в Россию, но сам остался в Сирии.

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