Иран начал эвакуацию военных и дипломатов из Сирии. Египет и Иордания предложили Башару Асаду покинуть страну

Иранские дипломаты и военные начали эвакуацию из Сирии на фоне наступления боевиков, пишет The New York Times. По словам источников издания, Сирию, в частности, покинули командиры «Аль-Кудс» — подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). The New York Times отмечает, что Иран много лет поддерживал президента Сирии Башара Асада, в том числе направляя военных советников.

По словам собеседников NYT, Сирию покидают и некоторые дипломаты. Иранцы как улетают из Сирии авиарейсами в Тегеран, так и уезжают через наземные границы с Ливаном и Ираком, а также морским путем через порт Латакия.

Иранский аналитик Мехди Рахмат в интервью NYT подчеркнул, что иранские военные не могут продолжать оказывать помощь сирийской армии, «если она не хочет сражаться».

Источники The Wall Street Journal, в свою очередь, сообщили, что египетские и иорданские чиновники призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который входит оппозиция. Асад, по данным издания, отправил детей и жену в Россию, но сам он по-прежнему остается в Сирии.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город Сирии Алеппо, а также взять по свой контроль города Хама и Дейр-эз-Зор. Также появились сообщения о захвате боевиками значительной части провинции Дараа, где в 2011 году началось восстание против Башара Асада.

Как отмечает NYT, трое основных союзников Башара Асада — Иран, Россия и ливанская «Хизбалла» — столкнулись с собственными трудностями. Иран и «Хизбалла» сосредоточены на противостоянии с Израилем, а ресурсы России истощены полномасштабным вторжением в Украину.

