Сайт, посвященный мемориалу памяти Алексея Навального, заблокировали в России

В России заблокировали доступ на сайт, посвященный конкурсу по созданию мемориала памяти Алексея Навального, сообщила команда политика.

«Это случается с каждым нашим сайтом», — отметили соратники Навального и призвали пользоваться VPN.

Семья Алексея Навального 5 декабря объявила конкурс эскизов мемориала политику, который будет установлен на его могиле на Борисовском кладбище в Москве.

Для конкурса команда Навального запустила специальный сайт, где до 31 января 2025 года принимаются эскизы мемориала. Финалистов выберут соратники политика, затем проведет голосование за лучший вариант. 16 февраля, в годовщину смерти Навального, будет объявлен победитель.

Алексей Навальный погиб в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года. Его семья и сторонники заявили, что Навальный был убит, и пообещали расследовать обстоятельства его смерти.

Пересказ мемуаров Алексея Навального

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Пересказ мемуаров Алексея Навального

«Я сделал свой выбор» «Медуза» пересказывает книгу Алексея Навального «Патриот» — для тех, кто пока не может ее прочитать