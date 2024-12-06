Сайт, посвященный мемориалу памяти Алексея Навального, заблокировали в России
В России заблокировали доступ на сайт, посвященный конкурсу по созданию мемориала памяти Алексея Навального, сообщила команда политика.
«Это случается с каждым нашим сайтом», — отметили соратники Навального и призвали пользоваться VPN.
Семья Алексея Навального 5 декабря объявила конкурс эскизов мемориала политику, который будет установлен на его могиле на Борисовском кладбище в Москве.
Для конкурса команда Навального запустила специальный сайт, где до 31 января 2025 года принимаются эскизы мемориала. Финалистов выберут соратники политика, затем проведет голосование за лучший вариант. 16 февраля, в годовщину смерти Навального, будет объявлен победитель.
Алексей Навальный погиб в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года. Его семья и сторонники заявили, что Навальный был убит, и пообещали расследовать обстоятельства его смерти.