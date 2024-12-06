Павла Дурова в Париже впервые допросили по существу дела
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые допросили по существу дела, сообщает 20 Minutes со ссылкой на AFP.
По данным AFP, Дуров прибыл на допрос утром 6 декабря в сопровождении своих адвокатов и заявил, что «доверяет французскому правосудию». Других комментариев он не давал. Подробности допроса неизвестны.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Следователи предъявили ему обвинение по ряду преступлений, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам уполномоченных органов.
Спустя пять дней Павла Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро и обязательство о явке в полицейский участок два раза в неделю. Выезжать за пределы Франции ему запрещено. С обвинениями сам Дуров несогласен.