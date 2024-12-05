«Золотая маска» изменила правила. Награждать будут только спектакли. Номинации для актеров и режиссеров отменены

Российской Национальной театральной премией «Золотая маска» будут награждать только спектакли, а «частные номинации исключаются».

Соответствующие изменения прописаны в новом положении о премии, объявил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, занимающий пост президента премии и фестиваля «Золотая маска».

«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов», — сообщается на сайте премии.

К частным номинациям, согласно предыдущему положению о «Золотой Маске», относились, в том числе: «Лучшая работа режиссера»

«Лучшая работа художника-постановщика»

«Лучшая работа художника по костюмам»

«Лучшая работа художника по свету»

«Лучшая женская роль»

«Лучшая мужская роль»

«Лучшая женская роль второго плана»,

«Лучшая мужская роль второго плана».

«Лучшая работа дирижера»

«Лучшая работа композитора»

«Лучшая работа драматурга».

Для определения лауреатов премии учреждается пять самостоятельных конкурсов — спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей балета, спектаклей оперетта/мюзикла, спектаклей театров кукол. Самостоятельный конкурс «Эксперимент» отменен.

В конкурсе спектаклей драматического театра устанавливаются две номинации: «Спектакль — Лауреат. Драматический театр. Большая форма» и «Спектакль — Лауреат. Драматический театр. Малая форма». В конкурсе спектаклей театров оперы устанавливается одна номинация: «Спектакль — Лауреат. Опера». В конкурсе спектаклей оперетты/мюзикла устанавливается одна номинация: «Спектакль — Лауреат. Оперетта/мюзикл». В конкурсе спектаклей балета устанавливаются три номинации: «Спектакль — Лауреат. Классический балет», «Спектакль — Лауреат. Современный балет», «Спектакль — Лауреат. Современный танец». В конкурсе спектаклей театров кукол устанавливается одна номинация: «Спектакль — Лауреат. Театр кукол». Добавлена новая номинация вне конкурсов — «Лучший спектакль для детей».

Количество премий в каждой из номинаций увеличивается до пяти вместо единственной, также увеличивается количество возможных номинантов в каждой номинации — с пяти до 10.

Изменения коснулись и работы экспертных советов, в каждом из составов которых теперь могут формироваться экспертные группы в соответствии с видами и жанрами театра, отмечает «Интерфакс». Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в процедуру голосования, члены экспертных советов и жюри будут голосовать конкретно — «за» или «против», а голосование в форме «воздержался» исключается.

«Золотую маску» по итогам сезона 2023-2024 вручат еще по старым правилам, новое положение начнут применять со следующего года.

Учредитель фестиваля и премии «Золотая маска» — Союз театральных деятелей РФ (СТД). С 2005 по 2023 год организацией премии занималось АНО «Золотая маска» во главе с Марией Ревякиной. 26 февраля 2022 года Ревякина разместила у себя в фейсбуке антивоенное обращение театральных деятелей. В январе 2023 года она покинула пост директора Театра наций, который занимала 11 лет. В августе того же года СТД перестал сотрудничать с АНО «Золотая маска» и учредил новый фестиваль и премию под тем же названием. Президентом новой «Золотой маски» стал Владимир Машков — активный сторонник войны России с Украиной.

В 2022 году две «Золотые маски» в так называемых частных номинациях — за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы — получил спектакль «Финист Ясный Сокол». Лауреатом премии тогда стала драматург Светлана Петрийчук. В 2022 году Петрийчук и режиссерку спектакля Женю Беркович обвинили в «оправдании терроризма», а в 2024 году приговорили к шести годам колонии.

В 2024 году композитор Дмитрий Курляндский публично отказался от присужденной ему «Золотой маски», назвав премию «гримасой системы, уничтожающей театр и человеческие жизни». Курляндский победил в номинации «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» за спектакль «Катерина Измайлова» пермского «Театр-Театра». Региональные театры неоднократно становились лауреатми премии «Золотая маска» именно в частных номинациях.

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