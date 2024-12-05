«Золотая маска» изменила правила. Награждать будут только спектакли. Номинации для актеров и режиссеров отменены
Российской Национальной театральной премией «Золотая маска» будут награждать только спектакли, а «частные номинации исключаются».
Соответствующие изменения прописаны в новом положении о премии, объявил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, занимающий пост президента премии и фестиваля «Золотая маска».
«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов», — сообщается на сайте премии.
К частным номинациям, согласно предыдущему положению о «Золотой Маске», относились, в том числе:
- «Лучшая работа режиссера»
- «Лучшая работа художника-постановщика»
- «Лучшая работа художника по костюмам»
- «Лучшая работа художника по свету»
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая мужская роль»
- «Лучшая женская роль второго плана»,
- «Лучшая мужская роль второго плана».
- «Лучшая работа дирижера»
- «Лучшая работа композитора»
- «Лучшая работа драматурга».
Для определения лауреатов премии учреждается пять самостоятельных конкурсов — спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей балета, спектаклей оперетта/мюзикла, спектаклей театров кукол. Самостоятельный конкурс «Эксперимент» отменен.
В конкурсе спектаклей драматического театра устанавливаются две номинации: «Спектакль — Лауреат. Драматический театр. Большая форма» и «Спектакль — Лауреат. Драматический театр. Малая форма». В конкурсе спектаклей театров оперы устанавливается одна номинация: «Спектакль — Лауреат. Опера». В конкурсе спектаклей оперетты/мюзикла устанавливается одна номинация: «Спектакль — Лауреат. Оперетта/мюзикл». В конкурсе спектаклей балета устанавливаются три номинации: «Спектакль — Лауреат. Классический балет», «Спектакль — Лауреат. Современный балет», «Спектакль — Лауреат. Современный танец». В конкурсе спектаклей театров кукол устанавливается одна номинация: «Спектакль — Лауреат. Театр кукол». Добавлена новая номинация вне конкурсов — «Лучший спектакль для детей».
Количество премий в каждой из номинаций увеличивается до пяти вместо единственной, также увеличивается количество возможных номинантов в каждой номинации — с пяти до 10.
Изменения коснулись и работы экспертных советов, в каждом из составов которых теперь могут формироваться экспертные группы в соответствии с видами и жанрами театра, отмечает «Интерфакс». Кроме того, в соответствии с принятыми поправками в процедуру голосования, члены экспертных советов и жюри будут голосовать конкретно — «за» или «против», а голосование в форме «воздержался» исключается.
«Золотую маску» по итогам сезона 2023-2024 вручат еще по старым правилам, новое положение начнут применять со следующего года.
Учредитель фестиваля и премии «Золотая маска» — Союз театральных деятелей РФ (СТД). С 2005 по 2023 год организацией премии занималось АНО «Золотая маска» во главе с Марией Ревякиной. 26 февраля 2022 года Ревякина разместила у себя в фейсбуке антивоенное обращение театральных деятелей. В январе 2023 года она покинула пост директора Театра наций, который занимала 11 лет. В августе того же года СТД перестал сотрудничать с АНО «Золотая маска» и учредил новый фестиваль и премию под тем же названием. Президентом новой «Золотой маски» стал Владимир Машков — активный сторонник войны России с Украиной.
В 2022 году две «Золотые маски» в так называемых частных номинациях — за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы — получил спектакль «Финист Ясный Сокол». Лауреатом премии тогда стала драматург Светлана Петрийчук. В 2022 году Петрийчук и режиссерку спектакля Женю Беркович обвинили в «оправдании терроризма», а в 2024 году приговорили к шести годам колонии.
В 2024 году композитор Дмитрий Курляндский публично отказался от присужденной ему «Золотой маски», назвав премию «гримасой системы, уничтожающей театр и человеческие жизни». Курляндский победил в номинации «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» за спектакль «Катерина Измайлова» пермского «Театр-Театра». Региональные театры неоднократно становились лауреатми премии «Золотая маска» именно в частных номинациях.