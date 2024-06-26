Композитор Дмитрий Курляндский отказался от «Золотой маски», назвав премию «гримасой системы, уничтожающей театр и человеческие жизни»

Композитор Дмитрий Курляндский отказался от присужденной ему накануне премии «Золотая маска». Об этом он написал на странице в фейсбуке.

Лично для меня сегодня маска стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни.

Композитор выразил мнение, что сейчас «символом нового официального российского театра» стал процесс по делу Жени Беркович и Светланы Петрийчук.

Курляндский получил награду в номинации «Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» за спектакль «Катерина Измайлова» пермского «Театр-Театра». Он уточнил, что свою работу закончил за месяц до начала полномасштабной войны России с Украиной, а постановку видел только в записи, потому что уехал из России.

Премию «Золотая маска» вручили в Москве 25 июня. Эта премия стала первой после смены . В восьми номинациях жюри не смогло выбрать победителей — в том числе за лучшую работу драматурга. В последний раз награду в этой номинации получала Светлана Петрийчук за «Финист ясный сокол».