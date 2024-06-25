В московском Театре имени Вахтангова вручили национальную театральную премию «Золотая маска». В конкурсе участвовали спектакли, вышедшие с августа 2022 по июль 2023 года. Вопреки сложившейся практике, спектакли из российских регионов не показали зрителям в Москве: вместо этого члены жюри ездили в командировки, чтобы посмотреть их.

Традиционно конкурс «Золотой маски» судят два жюри: одно отвечает за номинации в категориях «Драма» и «Куклы», другое — за категории «Опера», «Оперетта/мюзикл» и «Балет». В 2024 году председателем драматического жюри был режиссер Сергей Женовач, а музыкального — режиссер Вячеслав Стародубцев.

В восьми из 37 номинаций члены жюри не смогли выбрать победителей.

«Лучший спектакль в опере»

«Лучшая работа режиссера в опере»

«Лучшая работа дирижера в балете»

«Лучший спектакль в современном танце»

«Лучшая женская роль в современном танце»

«Лучшая работа режиссера в оперетте или мюзикле»

«Лучшая женская роль в оперетте или мюзикле»

«Лучшая работа драматурга»

Награду не вручили в том числе за лучшую работу драматурга. В последний раз эту премию присудили в 2022 году — ее получила Светлана Петрийчук за пьесу «Финист ясный сокол». Весной 2023 года против Петрийчук возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма» за ту же пьесу. По делу также проходит режиссерка Женя Беркович, поставившая спектакль по пьесе.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы на «Золотой маске» в 2024 году стала «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Галиаскара Камала (Казань), лучшим драматическим спектаклем малой формы — «Генерал и его семья» Театра имени Вахтангова (Москва). Главную награду в категории «Балет» получил спектакль «Sextus Propertius» Екатеринбургского театра оперы и балета, а в категории «Оперетта/мюзикл» — «Орел и ворон» Музыкального театра Красноярска. Спектакль «Охотинские. Мужской род» Учемского музея села Учма выиграл в конкурсе «Эксперимент», который судят оба жюри.

В конце церемонии президент премии Владимир Машков пожелал «победы нашей великой Родины».

Учредитель фестиваля и премии «Золотая маска» — Союз театральных деятелей РФ (СТД). С 2005 по 2023 год организацией премии занималось АНО «Золотая маска» во главе с Марией Ревякиной. 26 февраля 2022 года Ревякина разместила у себя в фейсбуке антивоенное обращение театральных деятелей. В январе 2023 года она покинула пост директора Театра наций, который занимала 11 лет. В августе того же года СТД перестал сотрудничать с АНО «Золотая маска» и учредил новый фестиваль и премию под тем же названием.

Президентом новой «Золотой маски» стал актер Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и активный сторонник войны России с Украиной. В декабре 2023 года Машков возглавил СТД, сменив Александра Калягина. На выборах председателя организации он был единственным кандидатом. Вице-президентом премии стал Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова.