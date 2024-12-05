В России заблокировали сайт поклонников «Наруто»

Роскомнадзор заблокировал сайт jut.su, созданный фанатами аниме-сериала «Наруто». Ведомство приняло решение о блокировке 3 декабря, следует из материалов Роскомнадзора. Пользователи сайта заметили проблемы с доступом вечером 4 декабря. Что стало причиной блокировки, неизвестно.

В России также перестали открываться сайты AnimeGO, Yummy Anime, Kara.su, Animedia и многие другие, где публикуют аниме.

Представители Yummy Anime заявили, что Роскомнадзор не уведомлял сайт о блокировке. Администраторы сайта предположили, что блокировка связана с запретом «ЛГБТ-пропаганды» в России.

Представители Yummy Anime отметили, что массовые блокировки сайтов с аниме начались 4 декабря, но первые блокировки пользователи заметили еще в конце ноября.

«Наруто» — одна из самых популярных манга-серий, созданная Масаси Кисимото. По манге выпустили два аниме-сериала.

Российские власти начали активно блокировать аниме в 2021 году. Тогда Роскомнадзор заблокировал на сайтах Jut.su и Yummy Anime ссылки на аниме «Загадка дьявола», «Класс убийц» и «Токийский гуль».