Руководителя турфирмы «Мен Тревел», арестованного по делу об организации путешествий для квир-людей, отправили в карцер

Руководителя туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова, арестованного по статье о деятельности «экстремистской» организации (282.2 УК), отправили в карцер на 15 суток, рассказала «Русской службе Би-би-си» подруга Котова.

По ее словам, у Котова есть хроническое заболевание, из-за которого ему нужно ежедневно принимать лекарства. Но передать их друзьям арестованного не позволили ни в изолятор временного содержания, ни в следственный изолятор. У Котова также нет теплой одежды. Кроме того, он — вегетарианец, и ему нужно соответствующее питание.

«Андрей у нас весит 140 килограмм, он качок, здоровяк. Но эту массу носить тяжело, он все время ест, он как панда, и как он сейчас в СИЗО выживает, я не представляю», — рассказала подруга Котова.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», а карцере Котов не сможет получить передачи, его также не сможет посетить адвокат.

48-летнего Андрея Котова задержали по делу о деятельности «экстремистской» организации (282.2 УК) 30 ноября. Через два дня суд отправил его в следственный изолятор.

По версии следствия, Котов учредил туристический клуб, который занимался организацией поездок, где «происходила пропаганда объединения ЛГБТ». Российские агентства и близкие к силовикам телеграм-каналы утверждали, что руководитель «Мен Тревел» готовил новогодний тур для квир-людей в Египет, а до этого организовал ЛГБТ-круиз по Волге.

Котов вину не признал. По его словам, поездки, которые он организовал, были обычными прогулками на катерах и выездами на рыбалку. На суде по мере пресечения Котов заявил, что при задержании его избили и применили к нему электрошокер.

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