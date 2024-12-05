Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже из-за объявления в стране военного положения

Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента страны Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже из-за того, что он на непродолжительное время вводил военное положение. Об этом, как сообщило 5 декабря агентство AFP, заявил корейским депутатам директор Национального управления расследований У Чжон Су.

Оппозиция Южной Кореи ранее потребовала, чтобы Национальное управление расследований помимо президента страны обвинило в мятеже бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, начальника штаба армии Пак Ан Су, который был назначен командующим на время военного положения, а также главу МВД Ли Сан Мина.

Офис президента Южной Кореи сообщил, что Юн Сок Ёль не станет делать никаких публичных заявлений на этот счет.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение вечером 3 декабря, чтобы, по его словам, защитить страну «от угрозы северокорейских коммунистических сил», а также «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы».

Юн Сок Ёль пошел на такой шаг из-за того, что оппозиционная Демократическая партия, получившая большинство в парламенте, с июня 2024 года 10 раз пыталась добиться процедуры импичмента разных чиновников, в том числе государственного аудитора и главного прокурора. Парламент проголосовал против решения президента и в ночь на 4 декабря правительство одобрило отмену военного положения. Военное положение длилось около шести часов.

Оппозиционные партии Южной Кореи начали процедуру импичмента президента, голосование по этому вопросу назначено на 6 декабря.

Парламент Южной Кореи 5 декабря принял решение об импичменте главного государственного аудитора и трех высокопоставленных прокуроров страны, сообщает «Ренхап».

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