Представители высшего военного командования США и России поговорили по телефону. Обсуждались учения в Средиземном море, «Орешник» и ATACMS

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов созвонился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом К. Брауном. Разговор, объявил представитель Брауна, состоялся 27 ноября, но российская сторона «попросила не объявлять о звонке заранее».

Содержание разговора пресс-служба председателя Объединенного комитета начальников штабов комментировать не стала, заявив лишь, что «обсуждался ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая войну в Украине».

Источники The New York Times утверждают, что в ходе разговора Герасимов, в частности, сообщил Брауну, что решение применить баллистическую ракету «Орешник» в боевых действиях было принято до того, как США сняли запрет на удары ракетами ATACMS по территории России.

В свою очередь CNN также со ссылкой на источники пишет, что Герасимов во время звонка предупредил Брауна о проведении РФ военных учений в Средиземном море. Минобороны РФ 3 декабря объявляло, что в рамках этих учений были проведены пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». В разговоре с Брауном, отметили источники CNN, Герасимов напрямую запуск гиперзвуковых ракет не упоминал.

Также в ходе разговора, по версии источников CNN, Браун выразил обеспокоенность США по поводу развертывания северокорейских войск в зоне боевых действий и использования Россией «Орешника». Еще одной темой, которая была затронута во время звонка, сообщили собеседники телеканала, стало снятие запрета на использование ВСУ американских ракет ATACMS для ударов по территории РФ.

Reuters отмечает, что речь идет о крайне редком в последнее время контакте между представителями высшего военного командования США и России. Так Браун, занявший пост председателя Объединенного комитета начальников штабов в декабре 2023 года, впервые говорил с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Предыдущий раз, отмечает агентство, Герасимов говорил еще с предшественником Брауна на этом посту.

Ранее сообщалось, что РФ заранее уведомила США «по каналам снижения ядерного риска» о намерении нанести удар по Днепру ракетой «Орешник».

Читайте также

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами

Читайте также

Путин упорно запугивает Украину и Запад «Орешником». Что важно знать о новой российской ракете? Это и правда грозное оружие? И стали ли мы ближе к ядерной войне? Большой разбор угроз Кремля — и рисков, порожденных этими угрозами