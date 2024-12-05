На главного редактора «Важных историй» Алесю Мароховскую завели дело об уклонении от обязанностей «иноагента». У ее родителей прошли обыски

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного редактора издания «Важные истории» Алеси Мароховской по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

Как пишет само издание, следователь управления СК по Магаданской области уведомил об этом журналистку, прислав ей копию постановления в телеграме.

Утром 5 декабря силовики провели обыск дома у родителей Мароховской в Магадане. У них изъяли телефоны и другую технику, а также не дали возможности дождаться приезда адвоката. После обыска мать Мароховской отвезли на допрос в СК. Там ее в частности спрашивали о родственниках в Украине — она родилась в Черкасской области.

Следствие обвиняет Алесю Мароховскую в том, что летом и осенью 2024 года она «умышленно и противоправно» не предоставила в Минюст РФ отчеты, предусмотренные законом об «иноагентах».

Как пишут «Важные истории», следователь связывался в телеграме с Мароховской, которая проживает за границей, и пытался убедить ее вернуться в Россию, обещая что тогда «это гарантированно закончится, скорее всего, штрафом». В случае отказа он пригрозил объявить журналистку в розыск. По статье обвинения ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Минюст РФ объявил Мароховскую «иноагентом» в августе 2021 года. С тех пор ее дважды штрафовали по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (статья 19.31 КоАП).

В октябре 2024 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия в нарушение конвенции о защите прав человека признала «Важные истории» и журналистов издания «иноагентами». ЕСПЧ присудил журналисткам Алесе Мароховской и Ирине Долининой компенсации в размере 10 тысяч евро, Роману Анину и Роману Шлейнову — по 15 тысяч евро.