Дума Астраханской области досрочно лишила Олега Шеина полномочий депутата из-за статуса «иноагента»

Депутаты думы Астраханской области досрочно прекратили депутатские полномочия Олега Шеина из-за того, что его объявили «иностранным агентом», сообщает ТАСС 5 декабря. Спикер облдумы Игорь Мартынов заявил, что депутаты приняли решение единогласно.

Министерство юстиции РФ объявило Олега Шеина «иноагентом» 22 ноября 2024 года. После этого «Справедливая Россия — За правду» исключила политика из партии.

Олег Шеин в 1999, 2003, 2007 и в 2016 годах избирался депутатом Госдумы. В сентябре 2021-го его избрали депутатом думы Астраханской области. Шеин дважды участвовал в выборах мэра Астрахани в 2009 и 2012 годах, но проиграл. После выборов 2012 года Шеин не признал результаты голосования, заявил о подтасовках и объявил голодовку, которая продолжалась 40 дней. В 2014 году Шеин проиграл выборы на пост губернатора Астраханской области.

В России в мае 2024 года приняли закон, запрещающий людям, которых объявили «иноагентами», выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, а также занимать государственные должности, в том числе выборные. Закон распространяется в том числе на тех, кто уже занимает выборные должности.

Один из видных оппозиционных политиков Петербурга Борис Вишневский в конце октября досрочно сложил полномочия депутата Законодательного собрания Петербурга из-за того, что его объявили «иноагентом».