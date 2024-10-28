Борис Вишневский объявил об уходе из парламента Петербурга из-за статуса «иноагента»

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский сообщил, что сложит депутатские полномочия в связи с тем, что российские власти объявили его «иностранным агентом». Об этом политик написал 28 октября в своем телеграм-канале. По его словам, он закончит работу в петербургском парламенте 30 октября.

Вишневский заявил, что продолжит оспаривать решение Минюста РФ объявить его «иноагентом». «Однако, сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия», — сообщил он.

Как пишет «Ротонда», о решении сложить депутатские полномочия стало известно на совете фракций, прошедшем в Законодательном собрании Петербурга. Издание отмечает, что по закону политик должен был сложить полномочия до 10 ноября.

Министерство юстиции РФ объявило Бориса Вишневского «иностранным агентом» 29 марта. По версии министерства, Вишневский общался с иностранными СМИ, а также выступал против полномасштабной российско-украинской войны.

Госдума РФ в мае приняла закон, который запрещает людям, включенным в реестр «иностранных агентов», выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней и «замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности». Полномочия депутата или сенатора, объявленного «иноагентом», прекращаются в течение 180 дней после вступления закона в силу. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие поправки 15 мая.