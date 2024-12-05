Bloomberg: стратегия НАТО по Украине изменилась, альянс больше не пытается обеспечить ее победу в войне

Североатлантический альянс изменил свою стратегию по Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Страны-члены НАТО теперь пытаются не обеспечить победу Украины в войне, а дать ей наиболее выгодную позицию на мирных переговорах или помочь сдерживать российское наступление.

Изменившийся подход, отмечает агентство, означает, что НАТО «удваивает усилия» по поставкам вооружений Украине на фоне того, что ВСУ «постепенно сдают позиции», что повышает вероятность заморозки конфликта с потерей занятых Россией территорий.

Европейские союзники Украины, пишет Bloomberg, начали рассматривать различные сценарии для прекращения войны. Они, в частности, «включают в себя такие гарантии безопасности, которые будут защищать Украину, не провоцируя при этом Путина», заявили источники агентства. Одним из вариантов, по их словам, является создание демилитаризованной зоны, контролировать которую будут европейские военнослужащие. Ранее о возможности отправки войск в Украину для обеспечения соблюдения мирного соглашения, если оно будет заключено, сообщали источники DW и «Радио Свобода».

Обсуждение, отметил высокопоставленный дипломатический источник Bloomberg, проходят на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива, и переговоры должны начаться в ближайшее время. При этом власти РФ, напоминает агентство, пока не демонстрировали готовности вести переговоры о завершении войны.

Читайте также

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок

Читайте также

Советники Трампа предложили три основных варианта мирного плана по Украине Они исключают членство в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок