Такер Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у Сергея Лаврова

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил, что снова прилетел в Москву и взял интервью у главы МИД Сергея Лаврова.

Карлсон заявил, что у множества американцев нет доступа к какой-либо другой точке зрения, кроме той, что им предлагают NBC News и The New York Times. «Мы больше года пытались взять интервью у Зеленского, президента Украины. Мы заходили с разных углов, мы говорили с множеством разных людей вокруг него, обедали с ними. Мы постоянно вели переговоры, но эти усилия были сорваны правительством США», — заявил Карлсон.

По его словам, американское посольство в Киеве сказало правительству Зеленского, что тот не может давать интервью. «Ты можешь говорить с CNN, но ты не можешь говорить с нами», — так, по утверждению Карлсона, было сказано Зеленскому. И поскольку поговорить с президентом его команда не смогла, он вернулся в Москву, чтобы взять интервью у Лаврова — как назвал его телеведущий, самого долгоработающего министра иностранных дел в мире, который был частью российского правительства в течение 25 лет.

Карлсон заявил, что задал Лаврову вопросы о том, двигаемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и США, есть ли способ вернуть Россию из сфер влияния на Востоке и переориентировать обратно на Запад и значит ли избрание Дональда Трампа окончание войны в Украине.

Интервью, по словам Карлсона, выйдет «очень скоро». Его выход анонсировала и официальный представитель МИД Мария Захарова, опубликовавшая фото телеведущего и Лаврова, которые сидят рядом за столом.

В прошлый раз Такер Карлсон приезжал в Москву в феврале 2024 года, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Его приезд широко освещался в российских государственных СМИ, а интервью длительностью около двух часов вышло на сайте телеведущего и в соцсети X. Ни одного острого вопроса Карлсон Путину не задал, а тот, по словам самого телеведущего, прочитал ему «тридцатиминутную лекцию о Екатерине Великой и древней Руси».

В начале июля Карлсон заявил, что рассчитывает в ближайшее время взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. На тот момент он заявлял, что два года пытался договориться о разговоре с президентом Украины — «особенно интенсивно после февральского интервью Путина».

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