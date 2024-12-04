Певицу Азизу допросили в суде по делу об убийстве Игоря Талькова

В рамках возобновленного расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова, застреленного в 1991 году, была допрошена певица Азиза. Видео с фрагментами допроса, обратила внимание «Бумага», опубликовала в своем телеграм-канале глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В ходе допроса певица рассказала о дне убийства Талькова, в частности, о драке с участием четырех-пяти человек, среди которых были концертный директор Талькова Валерий Шляфман и телохранитель Азизы Игорь Малахов.

По версии следствия, в ходе конфликта, возникшего за кулисами концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный» из-за очередности выступлений Талькова и Азизы, в руках у Шляфмана оказалось оружие Малахова, он выстрелил в телохранителя, но пуля попала в Талькова. От полученных ранений Тальков умер на месте.

«Я закрыла собой Малахова, легла на его спину. Я когда увидела ногу, занесенную над его головой, закрыла голову руками, и ногой попали мне. В этот момент я подняла голову, вскочила, а Шляфман побежал от меня в сторону гримерной. В руках у него я увидела пистолет», — цитирует «Бумага» фрагмент допроса Азизы.

В ноябре, напоминает издание, в рамках расследования дела была допрошена певица Наташа Королева, которая также участвовала в концерте в «Юбилейном» 6 октября 1991 года. Ее выступление прервали, чтобы спросить, есть ли среди зрителей врач, напоминает «Бумага». Певица, в частности, сообщила, что слышала много версий об убийстве Талькова, и подчеркнула, что, «имея опыт, никогда к этим версиям не прислушивается».

В октябре издание 47news сообщало, что следователи из Петербурга съездили в Израиль и допросили Валерия Шляфмана, уехавшего из России в 1992 году и сменившего фамилию на Высоцкий. Свою вину он отрицал.

После убийства Талькова Валерию Шляфману, покинувшему Россию вскоре после смерти певца, первоначально заочно предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Обвинение было предъявлено и Игорю Малахову. Его судили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и приговорили к двум с половиной годам условно. Малахов умер в 2016 году.

Расследование дела об убийстве Талькова, приостановленное в 1990-х, было возобновлено СК РФ в 2018 году. В 2022 году Шляфман (Высоцкий) был обвинен в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, и заочно арестован.

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