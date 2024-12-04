Адвокаты Трампа попросили отклонить обвинение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениэлс. Они сослались на указ о помиловании Хантера Байдена

Адвокаты избранного президента США Дональда Трампа попросили суд Нью-Йорка отклонить обвинение в фальсификации документов, выдвинутое против него по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениэлс, пишет Bloomberg.

Защита Трампа утверждает, что он был несправедливо преследуем прокурорами, а также ссылается на помилование действующим президентом Джо Байденом своего сына Хантера. Как пишет Bloomberg, первые страницы заявления адвокатов «в значительной степени» опираются на документ о помиловании, в котором Байден утверждает, что он и его сын несправедливо стали целью политического преследования.

По словам адвокатов Трампа, окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг демонстрирует такое же избирательное преследование, на которое пожаловался Байден. Как говорится в заявлении, с тех пор, как Брэгг вступил в должность, он занимался «именно тем типом политического театра», который осудил Байден.

В заявлении также, как пишет Bloomberg, приводятся и другие аргументы в защиту того, что обвинения должны быть отклонены. В том числе в нем упоминаются ложные показания ключевого свидетеля и победа Трампа на президентских выборах. Адвокаты заявили, что неправомерное преследование со стороны Брэгга угрожает «длительными последствиями для сбалансированной структуры власти нашей республики».

В мае 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэлс за ее молчание. Вынесение приговора планировалось 11 июля, но судья Хуан Мерчан вначале перенес его на сентябрь, затем отложил до окончания выборов, а теперь решает как действовать в связи с избранием Трампа на пост президента.

2 декабря действующий президент Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена. Формулировка указа Байдена, как отмечали американские журналисты, оказалась беспрецедентно широкой и включала любые преступления, которые Хантер Байден «совершил или мог совершить» в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года.

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