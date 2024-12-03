The Insider: россиянина, задержанного во время протестов в Грузии, избили и вывезли в Армению

Одного из россиян, задержанных во время проевропейских протестов в Грузии, выдворили в Армению. При задержании его избили, сообщает издание The Insider со ссылкой на самого задержанного.

Россиянина зовут Михаил, он живет и работает в Грузии. По словам Михаила, его задержали в Тбилиси в ночь на 30 ноября, когда он находился рядом с журналистами и снимал протесты на смартфон для своего проекта. Фамилию россиянина и название его проекта The Insider не сообщает.

Михаил утверждает, что полицейские несколько раз пытались отогнать журналистов и угрожали им, а затем бросились на россиянина, повалили его на землю и утащили в автозак.

«По рассказам Михаила, полицейские избивали ногами каждого нового задержанного, при этом доставалось и тем, кто находился ближе к дверям автозака. Это продолжалось около двух-трех часов. При этом, услышав, что Михаил говорит по-русски, полицейские, по его словам, начали вести себя с ним еще более жестоко», — пишет The Insider.

В отделении полиции задержанным не разъяснили их права и не дали возможности позвонить близким или адвокату. У Михаила потребовали паспорт, которого у него с собой не было. По данным The Insider, полицейские указали в документах, что паспорта у россиянина в принципе нет, что в итоге и стало поводом для выдворения.

Затем задержанных привезли в КПЗ (вероятно, имеется в виду изолятор временного содержания — прим. «Медузы»), где взяли у них отпечатки пальцев и заставили подписать какие-то документы, не разъясняя их содержания. В изоляторе Михаила посетили адвокат по назначению и омбудсмен Грузии, через которого россиянин смог связаться с друзьями. По словам задержанного, все время пребывания в изоляторе ему не давали связаться с семьей, принять душ и почистить зубы.

В ночь на 2 декабря Михаила перевели в миграционную службу, ничего не объясняя. В тот же день сотрудники полиции пришли домой к задержанному и забрали его паспорт. После этого Михаила, как утверждает The Insider, отвезли на границу с Арменией. После перехода грузинской границы ему вернули телефон. Михаил попытался вернуться в Грузию, но грузинские пограничники его не пропустили. Сейчас он находится в Армении.

Протесты в Тбилиси начались 28 ноября после того, как власти Грузии объявили, что отказываются от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Каждый день в нескольких городах страны проходят акции протеста, в том числе в Тбилиси — у здания парламента. Полиция каждый день разгоняет протестующих, в том числе с применением спецсредств.

По данным МВД Грузии на утро 2 декабря, в ходе протестов были задержаны более 220 человек. Позже полиция отчиталась о задержании еще нескольких протестующих по обвинению в нападении на полицейских. Ассоциации молодых юристов Грузии заявила, что большинство задержанных в ходе протестов «жестоко избиты».

30 ноября грузинский телеканал Imedi сообщал, что в ходе акций протеста в стране были задержаны восемь россиян. По данным The Insider, несколько задержанных граждан России все еще находятся под стражей.

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