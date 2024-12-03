Бенедикт Камбербэтч прочитает книгу «Патриот» Алексея Навального в эфире радио BBC

Британский актер Бенедикт Камбербэтч прочитает книгу «Патриот» российского политика Алексея Навального в эфире BBC Radio 4, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Эфир с чтением мемуаров состоится в понедельник, 9 декабря. За пределами Великобритании его можно будет послушать в приложении BBC Sounds, анонсировала вещательная корпорация.

В апреле 2021 года Бенедикт Камбербэтч с десятками других западных актеров, музыкантов и писателей в открытом письме призвали Владимира Путина допустить к Алексею Навальному, находившемуся на тот момент в заключении, врачей.

В марте 2024-го Камбербэтч зачитал одно из последних писем Навального, погибшего в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе за месяц до выступления актера. Камбербэтч почитал со сцены Альберт-холла в Лондоне письмо, которое политик написал в заключении к трехлетней годовщине своего возвращения в Россию.

Мемуары Навального вышли в октябре. Книга, получившая название «Патриот», одновременно поступила в продажу в 36 странах на 26 языках, включая русский.