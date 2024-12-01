Forbes: КНДР передала России сто самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня

Власти Северной Кореи передали России 100 артиллерийских систем, в том числе самоходные гаубицы M-1989 Koksan и реактивные системы залпового огня M-1991. Об этом пишет Forbes со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Корейские гаубицы способны стрелять на расстояние около 40 километров, РСЗО — около 60 километров. При этом по дальности стрельбы M-1991, оснащенные 240-миллиметровыми ракетами весом 85 килограммов, превосходят все имеющиеся у ВСУ артиллерийские системы, за исключением американских HIMARS. В зоне досягаемости снарядов M-1991 окажется, в частности, Харьков, отмечает издание.

О поставках самоходных гаубиц M-1989 в Россию в середине ноября сообщали Z-каналы. Эшелоны с этими орудиями заметили в Красноярске.

В конце октября власти Украины и западные издания начали сообщать, что Северная Корея отправила в Россию военных для участия в боевых действиях против ВСУ. По их информации, в Курскую область прибыли более 10 тысяч северокорейских военных. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что военные КНДР понесли первые потери. Москва и Пхеньян напрямую участие северокорейских военных в боях не подтверждали. Помимо отправки военных, Северная Корея, как сообщалось, поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя ей ракеты.

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