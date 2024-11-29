У парламента Грузии в Тбилиси началась новая акция протеста из-за приостановки переговоров о вступлении страны в ЕС

В Тбилиси на проспекте Руставели и на площади Свободы началась новая акция протеста, сообщает телеграм-канал Paper Kartuli.

Корреспондент канала утверждает, что граждане продолжают подходить на акцию к зданию парламента. На площади Свободы дежурят сотрудники МВД. Рядом также стоят водометы и другая спецтехника, пишет NewsGeorgia.

Первыми у парламента на проспекте Руставели собрались несколько сотен студентов.

Акции протеста в Грузии началась 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. В частности, тысячи протестующих вышли на площадь перед зданием парламента в Тбилиси. В ночь на 29 ноября полиция начала разгон протестующих, в том числе с применением водометов и слезоточивого газа. К утру силовики зачистили проспект Руставели в районе здания парламента, оттеснив оставшихся участников к площади Первой Республики. По данным грузинского МВД, в ходе протестов были задержаны 43 человека. Их обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве. Также ведется расследование по уголовным статьям о сопротивлении представителю власти и повреждении вещи (353 и 187 УК Грузии). О его фигурантах неизвестно.

Протест против отказа страны от курса на евроинтеграцию выразили сотрудники МИД Грузии. В их открытом письме говорится, что отказ Грузии от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, о котором объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, «не соответствует стратегическим интересам страны». Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил, что уходит в отставку, пояснив, что усилия его и его коллег по продвижению евроинтеграции не могут быть подорваны или скомпрометированы.

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