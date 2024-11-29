Полиция снова применила водометы против участников протестов у парламента Грузии

В Тбилиси полиция и спецназ применили водометы против участников протестов, собравшихся у здания парламента Грузии из-за приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщает Paper Kartuli.

В ответ протестующие стали кидать петарды.

Часть демонстрантов попыталась выломать боковые ворота на входе в парламент со стороны улицы Чичинадзе. Из двора парламент в ответ включали водометы.

Вскоре силовики отогнали протестующих от этого входа в парламент, пишет «Эхо Кавказа».

Протестующие собираются у парламента Грузии второй вечер подряд после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. 28 ноября на площадь перед зданием парламента вышли тысячи людей. Протестующих разгоняли с применением водометов и слезоточивого газа. По данным грузинского МВД, в ходе протестов были задержаны 43 человека.

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