Генпродюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин сообщил об увольнении. Неделю назад у него прошли обыски

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин сообщил об увольнении. По его словам, решение принято «в связи с личными обстоятельствам», передает «Коммерсант».

«Я принял решение закончить карьеру в индустрии. Я очень надеюсь, что больше не случится никаких больших медийных проектов в моей жизни», — цитирует издание его пост в фейсбуке.

Информацию об увольнении Мишина подтвердили РБК в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

«Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами», — сказали в Kion.

21 ноября правоохранительные органы провели обыск в подмосковном загородном доме Игоря Мишина. Источник РИА Новости утверждал, что следователи пришли с обыском «по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам». Собеседник госагентства заявил, что «в ходе обысков был обнаружен сверток, содержимое которого направлено на экспертизы». Близкий к силовикам телеграм-канал «112» сообщал, что обыск у Мишина прошел по делу галериста Марата Гельмана.

Игорь Мишин — кинопродюсер, медиаменеджер и предприниматель. Выступал как продюсер фильмов «Овсянки», «Орлеан», «Любовь с акцентом», «Общага», «Оторви и выбрось», а также сериалов «Измены», «Пьяная фирма», «Полицейский с Рублевки», «Хрустальный», «Клиника счастья». Мишин известен как основатель медиахолдинга «Четвертый канал» в Екатеринбурге, созданного в 1991 году. Возглавлял кинокомпанию «Амедиа» (в 2006-2007 годах), а также телеканал ТНТ (2014-2016).

По информации «Медиазоны», в отношении галериста Марата Гельмана возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). По этому делу прошли обыски в пермском музее современного искусства PERMM, основателем которого был Марат Гельман. Что именно вменяют Гельману, неизвестно.