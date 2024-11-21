В доме продюсера Игоря Мишина прошел обыск

Правоохранительные органы провели обыск в загородном доме кинопродюсера, главы онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

Обыск провели утром 21 ноября в частном доме Мишина в элитном поселке в Московской области. Как пишут телеграм-каналы Baza и «112», речь о доме в коттеджном поселке «Раздоры» на Рублево-Успенском шоссе. «Коммерсант» сообщил, что обыски прошли в деревне Жуковка Одинцовского округа.

Источник РИА Новости сообщил, что «в ходе обысков был обнаружен сверток, содержимое которого направлено на экспертизы». Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что это «сверток с белым веществом». Телеграм-канал «112» заявил, что Мишин «пытался выкинуть пакет, размером с половину ладони», но не смог.

«112» утверждает, что Мишина направили на медицинское освидетельствование. В то же время Ксения Собчак со ссылкой на свои источники заявила, что это «вранье». Собчак добавила, что обыски были только в доме Мишина, но не в офисе.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об уголовном или административном преследовании Игоря Мишина, сообщил «Коммерсант».

В Kion от комментариев отказались.

Игорь Мишин — кинопродюсер, медиаменеджер и предприниматель. Выступал как продюсер фильмов «Овсянки», «Орлеан», «Любовь с акцентом», «Общага», «Оторви и выбрось», а также сериалов «Измены», «Пьяная фирма», «Полицейский с Рублевки», «Хрустальный», «Клиника счастья».

Мишин известен как основатель медиахолдинга «Четвертый канал» в Екатеринбурге, созданного в 1991 году. Возглавлял кинокомпанию «Амедиа» (в 2006-2007 годах), а также телеканал ТНТ (2014-2016). Мишин в 2019-2023 годах занимал посты вице-президента МТС по развитию медиабизнеса и гендиректора «МТС медиа». С 2023 года — генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion, запущенного при его участии.

Российские медиа пишут, что Игорь Мишин участвовал в «голой вечеринке», которую Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» в конце 2023 года. После вечеринки ее участники столкнулись с преследованием, многим пришлось публично извиняться. По данным СМИ, Мишин был одним из организаторов вечеринки.

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