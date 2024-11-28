В Союзе торговых центров заявили, что владельцы тысячи ТЦ в России рискуют обанкротиться из-за повышения ключевой ставки

В результате повышения Центробанком РФ ключевой ставки владельцы тысячи торговых центров могут обанкротиться. Об этом сказал «Коммерсанту» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, после последнего повышения ключевой ставки до 21% многие банки направили заемщикам уведомления о существенном повышении стоимости уже выданных кредитов. Он отметил, что ситуация также осложняется массовым уходом арендаторов и значительным повышением налогов.

В Сбербанке сообщили «Коммерсанту», что банк держит в залогу коммерческую недвижимость на 1,7 триллиона рублей. Половина этого объема недвижимости приходится на торговые объекты, для которых характерны кредиты с плавающей ставкой.

В начале ноября Союз торговых центров направил письмо главе Минэкономики Максиму Решетникову. В нем ТЦ попросили предоставить им преференции по кредитам. Речь идет о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7-10%, а также реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет. Союз также предлагал ввести мораторий на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой. По мнению организации, давление на отрасль возросло после повышения ключевой ставки ЦБ до 21%. Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отмечала, что в 2025 году под угрозой банкротства окажутся минимум 200 торговых центров.

На конец 2023 года общая площадь торговых центров в России достигла 54,4 миллиона квадратных метров. Это примерно две тысячи объектов площадью более пяти тысяч квадратных метров каждый, отмечал «Коммерсант».

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