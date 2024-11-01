«Коммерсант» сообщил о риске банкротства более 200 торговых центров в России

Более 200 торговым центрам в России может грозить банкротство из-за роста кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Центробанка и сложностей с обслуживанием долгов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и письмо Союза торговых центров (СТЦ) к главе Минэкономики Максиму Решетникову.

Торговые центры просят предоставить им преференции по кредитам. Речь идет о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7-10%, а также реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет. СТЦ также предлагает ввести мораторий на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой.

По мнению организации, давление на отрасль возросло после повышения ключевой ставки ЦБ до 21%. Многие ТЦ столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности. Согласно оценке СТЦ, половина российских торговых центров обременена кредитами, в том числе с плавающей ставкой, что создает риск массовых банкротств.

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько считает, что в 2025 году под угрозой банкротства окажутся минимум 200 торговых центров. По ее словам, часть собственников, осознавая угрозу дефолта, уже стремится продать свои активы.

В свою очередь старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко назвал маловероятным сценарий, при котором государство пойдет на оказание финансовой помощи торговым центрам. Торговые центры не относятся к критической инфраструктуре, которую важно спасать государству, отметил управляющий партнер«Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

На конец 2023 года общая площадь торговых центров в России достигла 54,4 миллиона квадратных метров. Это примерно две тысячи объектов площадью более пяти тысяч квадратных метров каждый.

В конце октября Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 21%. Это рекордное значение ключевой ставки в российской истории. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ЦБ поднимал ставку до 20%, что было на тот момент рекордным уровнем. Однако уже в апреле 2022 года ставка была снижена до 17%, а к сентябрю опустилась до 7,5% и продержалась на таком уровне до июля 2023 года. После этого ЦБ начал повышать ключевую ставку.

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