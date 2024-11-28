Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на 725 миллионов долларов

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на сумму 725 миллионов долларов для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседника агентства, администрация Байдена планирует предоставить Киеву из запасов США различное противотанковое оружие, чтобы сдержать наступление российских войск, включая противопехотные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Также в пакет, по данным Reuters, войдут кассетные боеприпасы.

Как отмечает Reuters, до этого США десятилетиями не экспортировали мины, а их использование вызывает дискуссии из-за опасности для мирных жителей. Однако те мины, которые будут отправлены Киеву, снабжены системой питания, которая действует только короткое время. Это означает, что, в отличие от старых мин, они не будут оставаться в земле постоянной угрозой мирным жителям.

Официальное уведомление в конгресс об этом пакете помощи может поступить в понедельник, 2 декабря, сказал один из источников Reuters. Содержание пакета, как пишет агентство, еще может измениться в ближайшие дни перед тем, как Байден подпишет его.

После избрания президентом Дональда Трампа уходящая администрация Байдена стремится успеть передать Украине одобренную военную помощь, чтобы укрепить позиции Киева в возможных переговорах с Россией. Представители Белого дома опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам.

В рамках этой стратегии Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, санкционировал передачу противопехотных мин, списал половину кредита в размере 4,65 миллиарда долларов, а также ввел санкции против Газпромбанка, который, по версии Вашингтона, Россия использует, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны. 27 ноября Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и поставку оружия.

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