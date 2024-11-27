Politico: Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов помощи Украине

Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов для помощи Украине и поставку оружия, пишет Politico со ссылкой на полученный журналистами документ.

По данным издания, 16 миллиардов долларов будут направлены на пополнение запасов американского оружия, которое есть у Украины. Еще восемь миллиардов долларов предлагается выделить на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение напрямую со своих складов.

Детали предложения изданию подтвердили два помощника конгрессмена. По их словам, конгресс получил его в понедельник.

Администрация Байдена стремится включить этот запрос в расширенный пакет государственных расходов, который, как ожидается, будет рассмотрен в декабре. Politico оценивает шансы на одобрение запроса конгрессом как «небольшие».

После победы Дональда Трампа на президентских выборах администрация Байдена ускорила отправку военной помощи Украине, писал The Wall Street Journal (а также другие издания). Представители Белого дома опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева.

В рамках усиления поддержки Украины до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, Байден дал разрешение Киеву на применение дальнобойных ракет ATACMS по целям на территории России, санкционировал передачу противопехотных мин, списал половину кредита в размере 4,65 миллиарда долларов, а также ввел санкции против Газпромбанка, который, по версии Вашингтона, Россия использует, чтобы закупать военное снаряжение для ведения войны, подводил итоги Bloomberg.

хроника войны

Война Тысяча пятый день. Байден пытается укрепить позиции Украины до прихода Трампа. В Белом доме планировали объявить о приглашении страны в НАТО, но отказались от этой идеи

хроника войны

Война Тысяча пятый день. Байден пытается укрепить позиции Украины до прихода Трампа. В Белом доме планировали объявить о приглашении страны в НАТО, но отказались от этой идеи