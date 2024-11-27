Школьника Арсения Турбина, осужденного на пять лет по террористической статье, вновь отправили в карцер

Сотрудники московского СИЗО-5 поместили на семь суток в карцер 16-летнего школьника Арсения Турбина, осужденного на пять лет колонии по обвинению в участии в террористической организации.

Как рассказала «Мемориалу» мать подростка Ирина Турбина, это произошло еще 21 ноября. Ее сына отправили в карцер на максимально возможные для несовершеннолетних семь суток. Формальным поводом для наказания послужило то, что Турбин разговаривал с сокамерниками после отбоя. Вместе с ним в карцер отправили еще одного заключенного.

Ранее Турбина уже отправляли в карцер в СИЗО-5 на срок с 23 по 30 сентября из-за конфликта с сокамерником. В октябре его мать рассказывала, что Арсений похудел в СИЗО на 17 килограммов.

«Мы опасаемся того, что в отношении Арсения возможны провокации, которые могут усложнить его судьбу. За последнее время он еще сильнее похудел», — пишет «Мемориал». Организация считает Турбина политзаключенным.

В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина, которому тогда было 15 лет, к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. По версии обвинения, он якобы вступил в легион «Свобода России» и по поручению его представителя разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений. В начале ноября Апелляционный военный суд оставил в силе приговор Арсению Турбину, сократив срок его заключения на 24 дня.