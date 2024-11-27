Первый канал сообщил, что власти Германии решили закрыть его немецкое бюро

Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, сотрудники корпункта Иван Благой и Дмитрий Волков должны покинуть территорию ФРГ в первой половине декабря. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Благой рассказал, что соответствующий документ телеканал получил от немецких властей во вторник 26 ноября.

«10 страниц текста с обоснованием вынесенного решения обильно снабжены ссылками на санкционные документы ЕС. Изучивший по нашей просьбе бумаги немецкий адвокат развел руками — все шито белыми нитками. Законов ФРГ за время пребывания в Германии мы не нарушали. Всем необходимым критериям соответствуем. Тем не менее нам указано на дверь», — утверждает корреспондент канала.

По его словам, закрытие немецкого бюро последовало вскоре после репортажа о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, которого ФСБ подозревает в причастности к подрыву трубы газораспределительной станции в Калининграде. Благой утверждает, что съемочная группа Первого канала ездила в Гамбург, где жил Гайдук, а также показали «улицу, где проходили его встречи с куратором из украинских спецслужб».

Первый канал также цитирует, как утверждается, документ, полученный от немецких властей. В нем, в частности, говорится, что телеканал «продолжает оказывать влияние на русскоязычные население Германии посредством пропаганды и дезинформации».

Читайте также

Российская пропаганда распространила «социальную рекламу» якобы из Германии. Там в доме немецкой семьи вешают портрет президента Украины со словами «Хайль Зеленский» Роли исполнили российские актеры, а само видео, похоже, записали в России

Читайте также

Российская пропаганда распространила «социальную рекламу» якобы из Германии. Там в доме немецкой семьи вешают портрет президента Украины со словами «Хайль Зеленский» Роли исполнили российские актеры, а само видео, похоже, записали в России