ФСБ объявила о задержании в Калининградской области гражданина Германии по подозрению в подготовке «диверсий на объектах энергетики»

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) объявила о задержании гражданина Германии.

В заявлении ФСБ, которое цитируют российские агентства, включая «Интерфакс», говорится, что задержанный — гражданин Германии Гайдук Николай Викторович 1967 года рождения — подозревается в причастности «к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде».

Гайдук, сообщила спецслужба, был задержан при въезде на территорию Калининградской области из Польши. По версии спецслужбы, он приехал в Россию «для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики».

Гражданин Германии арестован, говорится в распространенном ФСБ заявлении. Другие подробности не сообщаются.