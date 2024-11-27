Власти Кипра аннулировали гражданство 86 иностранцам, которые получили местный паспорт в рамках инвестиционной программы, сообщила газета Politis 24 ноября. Сегодня на публикацию обратили внимание российские издания, в том числе «Агентство».

Газета Politis опубликовала список 77 инвесторов, которых лишили гражданства. Помимо самих инвесторов в перечне указано, сколько членов их семей получили паспорта Кипра. Им гражданство также аннулировали.

По информации издания, в список, подготовленный около месяца назад, не попали еще девять человек, которых также лишили «золотых паспортов» — но после составления перечня. Politis не раскрывает, как получила список.

Часть фамилий из списка ранее уже упоминались в сообщениях СМИ о решении кипрских властей лишить этих людей гражданства. Но такой подробный перечень опубликован впервые, отмечает «Агентство».

В список, в частности, попали семь российских бизнесменов из рейтинга миллиардеров Forbes за 2024 год:

основатель «Русала» Олег Дерипаска (о том, что он его лишили кипрского гражданства, сообщалось еще в 2019 году);

акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев;

акционер группы «Сафмар» Михаил Гуцериев;

владелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев;

бывший председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко;

владелец «Русагро» Вадим Мошкович;

совладелец сети магазинов Fix Price, владелец кипрского футбольного клуба «Пафос» Сергей Ломакин.

Основные причины, почему власти Кипра отозвали гражданство у десятков инвесторов: ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления, судимость, несоблюдение условий натурализации. Дела инвесторов, у которых отозвали гражданство, изучит полиция Кипра.

Для получения «золотого паспорта» Кипра необходимо было инвестировать не менее 2,5 миллиона долларов. Программа пользовалась популярностью у состоятельных россиян.

Кипрскую программу «золотых паспортов» отменили в 2020 году после критики Евросоюза. Правительство страны заявило, что в 2007-2020 годах программа принесла государству около 9,7 миллиарда евро.

В мае 2023-го стало известно, что Кипр и Мальта аннулировали десятки «золотых паспортов» россиян, находящихся под санкциям ЕС, и членов их семей.

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