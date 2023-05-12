Мальта и Кипр аннулировали десятки «золотых паспортов» россиян, находящихся под санкциями, и членов их семей. Но они нашли способ приезжать в Евросоюз без виз

Кипр и Мальта аннулировали гражданство, полученное в обмен на инвестиции, десятков россиян, находящихся под санкциям ЕС, и членов их семей. Из ответа правительств этих государств на запрос депутата Европарламента Морица Кернера, пишет Der Spiegel, следует, что Кипр аннулировал «золотые паспорта» девяти россиян, находящихся под санкциями, и еще 34 связанных с ними людей, а Мальта лишила гражданства двух фигурантов санкционного списка из России.

Те, кто разбогател при Путине, «должны почувствовать последствия», заявил депутат, добавив, что «оказавшиеся в санкционном списке ЕС не заслуживают гражданства ЕС».

Еврокомиссия в марте 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — призвала Кипр и Мальту свернуть программы «золотых паспортов» и аннулировать гражданство, выданное россиянам из санкционного списка.

Как отмечает Der Spiegel, несмотря на то, что получить «золотой паспорт» Кипра и Мальты уже не удастся, состоятельные россияне нашли другой способ свободно ездить в ЕС. Гражданство в обмен на инвестиции активно предоставляют, например, Вануату и Черногория, паспорта которых дают право безвизового въезда в Евросоюз.

Для получения «золотого паспорта» Кипра необходимо было инвестировать не менее 2,5 миллиона долларов. Кипрское правительство заявляло, что в 2007-2020 годах программа гражданства в обмен на инвестиции принесла государству около 9,7 миллиарда евро.

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