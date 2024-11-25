Спецкора «Медузы» Елизавету Антонову оштрафовали на 14 тысяч рублей по статье об участии в «нежелательной» организации

Черемушкинский районный суд Москвы оштрафовал специального корреспондента «Медузы» Елизавету Антонову на 14 тысяч рублей по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на защитницу Лидию Аносову.

Поводом для составления протокола стало выступление журналистки в эфире «Голоса Америки» в апреле 2024 года. Там Антонова рассказывала про свой материал о сотруднике ФСБ, который борется с независимой российской культурой.

О том, что на Антонову составили протокол, стало известно 24 октября.

В 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными» организациями. В основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой». В частности, протоколы составили на издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко, специального корреспондента Светлану Рейтер и военного эксперта Дмитрия Кузнеца, кинокритика Антона Долина, бывшего спецкора Маргариту Лютову, также на журналисток Анастасию Жвик и Асю Зольникову, которые внештатно сотрудничали с «Медузой».