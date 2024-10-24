На спецкора «Медузы» Елизавету Антонову составили протокол об участии в «нежелательной» организации
В Черемушкинский районный суд Москвы поступил протокол в отношении специального корреспондента «Медузы» Елизаветы Антоновой по административной статье об участии в «нежелательной организации» (20.33 КоАП), обратила внимание «Медиазона».
«Пошла менять подгузники [дочке]», — прокомментировала Антонова протокол в инстаграме.
Елизавета Антонова — журналистка «Медузы», освещающая общественно-политические темы в Украине. Среди последних материалов Антоновой — большой текст о том, как украинские власти пытаются контролировать медиаиндустрию во время войны, интервью с бывшим аналитиком Пентагона Дарой Массикот о целях операции ВСУ в Курской области, а также интервью с советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком об этой операции.
В 2024 году российские власти начали активно преследовать сотрудников и читателей независимых СМИ, объявленных «нежелательными организациями».
Как отмечает «Медиазона», в основном административные протоколы составляют за сотрудничество с «Медузой». Так, с начала года в суды поступило не менее 27 таких протоколов — это значительно больше, чем у любого другого независимого СМИ, объявленного «нежелательным».
В частности, протоколы составили на издателя и генерального директора «Медузы» Галину Тимченко, специального корреспондента Светлану Рейтер и военного эксперта Дмитрия Кузнеца, а также на журналисток Анастасию Жвик и Асю Зольникову, которые внештатно сотрудничали с «Медузой». По части из этих протоколов суды уже вынесли решения о штрафах.
Большинство протоколов «Медиазона» обнаружила в Якутске, где местный Центр «Э» ищет ссылки на материалы «Медузы» в соцсетях независимых журналистов.