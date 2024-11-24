Financial Times: Россия завербовала сотни йеменцев для войны в Украине. Их заставляют подписывать контракты

В российскую армию завербовали сотни йеменцев для участия в войне в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на йеменских наемников.

По данным издания, им обещали работу в России с высокой зарплатой и российское гражданство. Работу им обещала компания, связанная с . Когда йеменцы приезжали в РФ, их вынуждали подписать контракты с Минобороны и отправляли на войну, утверждают собеседники газеты.

FT предполагает, что вербовка йеменских солдат началась еще в июле нынешнего года. Журналисты ознакомились с одним из контрактов, на котором проставлена дата 3 июля, документ подписан руководителем центра отбора контрактников в Нижнем Новгороде.

Один из завербованных, Набиль, рассказал, что входил в группу примерно из 200 йеменцев, которые в сентябре прибыли в Москву и были отправлены на фронт. По его словам, некоторые из его группы были опытными военными, но многие не имели никакой подготовки. Набиль утверждает, что его заманили в Россию обещанием выгодной работой в сферах «безопасности» и «инженерного дела». По его словам, заработав деньги в России, он планировал закончить учебу.

Еще один собеседник FT, Абдулла, рассказал, что ему обещали единовременную выплату в 10 тысяч долларов и ежемесячную зарплату в две тысячи долларов за работу на производстве беспилотников. Прибыв в Москву 18 сентября, его вместе с другими йеменцами доставили из аэропорта на некий объект, расположенный в пяти часах езды от Москвы. Когда они отказались подписать контракты, один из мужчин, находившихся там, выстрелил из пистолета над их головами, утверждает Абдулла.

По его словам, затем их довезли до границы с Украиной, провели простую военную подготовку и отправили на военную базу под Ростовом. Абдулла утверждает, многие из группы, с которой он был, погибли в Украине. Он заявил, что их привезли на войну «мошенники, торгующие людьми».

В марте индийские спецслужбы сообщали, что раскрыли «крупную сеть по торговле людьми», участники которой заманивали молодых мужчин в Россию, где их заставляли участвовать в войне против Украины. Вскоре стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну. Сколько граждан Индии успели заключить контракты с Минобороны, неизвестно. МИД Индии сообщал, что 120 граждан страны уволены из российской армии и вывезены из зоны боевых действий.

О том, что российские власти сотрудничают с йеменскими хуситами, неоднократно писали СМИ. В частности, по информации CNN, Россия готовилась поставить йеменским хуситам ракеты и военную технику в конце июля, но в последний момент отказалась от этих планов после предостережений со стороны Саудовской Аравии. По словам источников телеканала, российские власти рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием американского оружия. Reuters со ссылкой на западные и региональные источники сообщал, что Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 «Оникс».

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