В Закарпатье депутата приговорили к пожизненному сроку из-за взрыва трех гранат на заседании сельсовета

Суд в Украине приговорил к пожизненному лишению свободы депутата Керецковского сельского совета в Закарпатской области Сергея Батрина по делу о подрыве гранат в сельсовете в декабре 2023 года, сообщила Служба безопасности Украины.

Батрина признали виновным по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным следствия, депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал три боевые гранаты РГД-5 и Ф-1 на заседании сельсовета 15 декабря 2023 года. В момент взрыва в зале заседаний находились почти все депутаты. В результате взрыва, по данным СБУ, погибли два человека, ранения получили 24 человека.

Издание «Бабель» ранее сообщало, что Батрин подорвал гранаты на фоне давнего конфликта с главой общины.

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В Закарпатье депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Он давно конфликтовал с главой общины, который хотел повысить себе зарплату

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В Закарпатье депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Он давно конфликтовал с главой общины, который хотел повысить себе зарплату