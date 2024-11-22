В Южной Корее заявили, что Россия передала КНДР средства ПВО в обмен на отправку солдат на войну с Украиной

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Россия передала КНДР зенитные ракеты и средства противовоздушной обороны в обмен на отправку северокорейских солдат на войну с Украиной. Об этом он сказал в эфире телеканала SBS, его слова приводит «Ренхап».

«Северная Корея получила соответствующее оборудование и зенитные ракеты для укрепления своей слабой системы противовоздушной обороны», — заявил он (цитата по Reuters).

Шин Вон Сик также добавил, что Пхеньян, скорее всего, получит от Москвы военные технологии для поддержки своей спутниковой программы.

В Курской области, по данным Украины и стран Запада, находятся более 10 тысяч военных КНДР, которые должны участвовать в войне на стороне России. Москва и Пхеньян напрямую не подтверждали информацию, что северокорейские военные будут участвовать в войне, однако президент России Владимир Путин говорил, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен отмечал, что в обмен на отправку своих военных в Россию Северная Корея с «высокой вероятностью» может запросить технологии - например, «в области ядерного и баллистического ракетного потенциала».

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