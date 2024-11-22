В России досрочно отменят запрет на экспорт бензина

Правительство России планирует досрочно отменить действующий запрет на экспорт бензина, сейчас готовятся соответствующие документы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет «Интерфакс» 22 ноября.

«Неважно с 1 декабря или нет [будет отменен запрет], сейчас готовятся документы», — сказал Новак, отвечая на вопрос журналистов о возможной дате отмены запрета.

Александр Новак ранее поручил Минэнерго проанализировать возможность досрочной отмены запрета на экспорт бензина. После этого министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что его ведомство подготовило соответствующие предложения, «потому что с ценами все стабильно».

Источники «Интерфакса» говорили, что Минэнерго предложило снять запрет на экспорт всех видов бензина с 1 декабря, но только для его производителей, а для всех других экспортеров сохранить действие эмбарго «еще на два зимних месяца». В министерстве энергетики эту информацию не комментировали.

Власти России с 1 марта 2024 года запретили поставки бензина в любые страны, кроме стран . Решение объяснили «поддержанием стабильной ситуации» на топливном рынке в период повышенного спроса. Ограничения временно сняли в мае из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, которые получили повреждения из-за атак украинских беспилотников, писало издание РБК. Запрет возобновили в августе. По решению правительства эмбарго действует до конца года.

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