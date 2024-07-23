Правительство РФ в августе восстановит запрет на экспорт бензина

Правительство России восстановит запрет на экспорт бензина на август, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс» 23 июля.

Изначально власти РФ запретили вывоз бензина из России с 1 марта по 31 августа, но временно приостановили запрет на период с 20 мая по 31 июля.

«С 1 августа исключение заканчивается, — сказал Новак. — Автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается только бензина, он восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен».

По его словам, Минэнерго предложило продлить запрет на сентябрь-октябрь, сейчас правительство рассматривает это предложение. «Мы исходим из баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка, в первую очередь, чтобы он был обеспечен, и анализируем», — сказал вице-премьер.

Правительство России 1 марта ввело на полгода запрет на экспорт бензина, объяснив решение «поддержанием стабильной ситуации» на топливном рынке в период повышенного спроса. В мае запрет на экспорт приостановили из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, поврежденных из-за атак украинских беспилотников.

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