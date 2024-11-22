Путин объявил о принятии на вооружение и серийном производстве ракеты «Орешник»

Решение о серийном производстве экспериментальной баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которую Россия выпустила по Украине 21 ноября, уже принято и «практически организовано». Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса.

Командующий РВСН Сергей Каракаев предложил принять ракету «Орешник» на вооружение. «Так и сделаем», — ответил ему президент РФ. По словам Каракаева, новая ракета может поражать цели на всей территории Европы, а ее массированное применение будет сопоставимо с применением ядерного оружия.

«Испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Собственно говоря, оно практически организовано», — сказал Путин военным. — Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, она будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения».

Президент назвал новую ракетную систему «Орешник» «надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета» России. «Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет, — сказал Путин. — Добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует». Он пообещал, что создатели ракетной системы «Орешник» будут представлены к государственным наградам.

По словам Путина, помимо системы «Орешник», в России ведутся работы по созданию сразу нескольких системы подобного рода. «По результатам испытания, это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», — заявил Путин.

21 ноября Владимир Путин объявил, что Россия провела испытания «одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», которую назвали «Орешник». По словам президента РФ, российские военные нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса в Днепре в ответ на то, что украинские военные использовали западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по России.

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